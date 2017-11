Taylor Swift divulga lista de faixas de 'Reputation'

Os fãs de Taylor Swift ganharam mais algumas pistas sobre o novo álbum da cantora, que será lançado no dia 10. No Instagram, Taylor publicou uma foto com a ordem e o nome de todas as músicas de Reputation. Além das já divulgadas Look What You Made me Do, ...Ready For It?, Gorgeous e Call It What You Want, serão mais 11 músicas.

Um feat com Ed Sheeran é a segunda das 15 faixas e se chama End Game. A música também terá a participação do rapper Future.

O nome e a ordem dais faixas havia vazado pouco tempo antes de a cantora publicá-los nas redes sociais.