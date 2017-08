São várias as partes do corpo em que alguém pode escolher fazer uma tatuagem. Agora há mais uma opção: as axilas. Sim, já há pessoas tatuando a região e não é difícil achar adeptos da nova moda nas redes sociais.

Com a hashtag #armpittattoo ("tatuagem nas axilas", em inglês), muitas mulheres e homens mostram os desenhos em seus corpos. De flores a teias de aranha, qualquer imagem pode ser tatuada.

Veja Também

Comentários