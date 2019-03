Tatá Werneck revela surpresa com gravidez e precisará de repouso

Tatá Werneck, 35, está grávida de seu primeiro filho com seu noivo, o ator Rafael Vitti, 23. A apresentadora, que sofre com uma endometriose, revelou ter ficado surpresa com a notícia

"Ser mãe era um grande sonho. Mas foi uma surpresa total. Eu estava me preparando para fazer uma cirurgia de endometriose em março. Nem sabia que poderia engravidar!", afirmou Tatá ao jornal O Globo.

Por conta de um descolamento na placenta, ela recebeu ordens médicas para passar um período de repouso.

Após o anúncio, Tatá usou seu Instagram para postar uma declaração para Rafael Vitti: "Meu amor. Parceiro demais, incansável, não tem quem conheça e não adore. Que sorte a minha ter você como parte da minha vida".

"Parabéns, seus lindos. Mais um baby vindo aí", escreveu a atriz Isis Valverde, que teve seu primeiro filho, Rael, no último mês de novembro.

Outros nomes conhecidos como Eliana, Selton Mello, Sophia Abrahão e Wagner Santisteban também deixaram os parabéns ao casal nas redes sociais.