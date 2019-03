Tata Werneck ironiza enjoos na gravidez publicando foto com balde na cabeça

Tatá Werneck e Rafael Vitti mostram que estão 'de molho' neste fim de semana. Isso porque a apresentadora precisa fazer repouso por causa da gestação de risco.

Ela está grávida de seu primeiro filho com o ator e sofre com uma endometriose. No início do mês, Tatá Werneck revelou ter ficado surpresa com a notícia da gravidez.

Neste sábado, 9, a apresentadora publicou uma foto em que aparece sentada no sofá, com os pés para cima, e um balde na cabeça. "Bom dia", escreveu na legenda da imagem.

As fãs de Tatá repercutiram a publicação. "Sei bem o que é isso. Fiquei assim até os três meses", escreveu uma seguidora. Outra foi mais pessimista: "Logo quando a criança nascer passa. Enjoei até os oito meses!".

Rafael Vitti demonstrou que está ao lado de Tatá Werneck neste momento delicado da gravidez e publicou uma foto com a noiva. "Narinas e uma mamãe de repouso que não curte selfie. Te amo, pequeno pruuu", escreveu o ator no Instagram.