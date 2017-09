Tarrafa Literária leva escritores a Santos

A 9.ª Tarrafa Literária começa nesta quarta-feira, 27, e leva a Santos, para encontros até domingo, 1.º, no Teatro Guarany, o português Rui Zink, Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves, Marcelo Rubens Paiva, Paula Fábrio, Antonio Prata, Tati Bernardi, Luiz Ruffato e Nina Horta, entre outros. Serão, ao todo, 10 mesas de debates, com entrada gratuita, além de programação infantil. Na abertura, nesta quarta, às 19h30, no Sesc, Gregório Duvivier, Maria Ribeiro e Xico Sá debatem o tema Você é o que você lê e o Slam das Minas encerra a noite.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários