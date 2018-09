Tarrafa Literária festeja 10 anos com Djamila Ribeiro, Milton Hatoum e outros

Em sua 10ª edição, a Tarrafa Literária começa nesta quarta-feira, 26, e, leva, até domingo, 30, importantes nomes da literatura nacional e alguns convidados internacionais para Santos. Djamila Ribeiro, autora de O Que é o Lugar da Fala e Quem Tem Medo do Feminismo Negro?, volta para sua cidade natal como uma das principais atrações do festival. Ela sobe ao palco do Theatro Guarany no sábado ao lado da jornalista Eliane Brum para o debate O lugar da fala, o lugar da escrita.

A abertura, na noite desta quarta, 26, fica a cargo de Zuza Homem de Melo, autor de A História do Samba Canção, que apresentará um show litero-musical no Sesc Santos a partir das 19h30.

Participam, ainda, da Tarrafa a autora sueca Katarina Bivald, autora de A Livraria dos Finais Felizes, a portuguesa Ana Margarida de Carvalho, que está lançando no País livro Não se Pode Morar nos Olhos de Um Gato, além de Milton Hatoum, Tiago Ferro, Julián Fuks, Mamede Jarouche, Sérgio Augusto e os historiadores Lilia M. Schwarcz e Elias Thome Saliba, entre outros.

O homenageado desta edição do evento será Ranulf Prata, autor de Navios Iluminados (1937).

A programação, gratuita, continua em São Paulo no domingo de depois do festival santista.

Programação da Tarrafa Literária 2018

Dia 26, quarta-feira, 19h30

Abertura: Zuza Homem de Mello (Show litero-musical)

Sesc Santos

Dia 27, quinta-feira - Theatro Guarany

17h, mesa 1: Sobre Lugares do Romance

Manoel Herzog e Diógenes Moura (mediação: Ademir Demarchi)

19h, mesa 2: O Brasil não é para principiantes

Lilia M. Schwarcz e Elias Thome Saliba (medicação: Alessandro Atanes)

Dia 28, sexta-feira

17h, mesa 3: Baseado em fatos ficcionais

Tiago Ferro e Julián Fuks (mediação: Christian Godoi)

19h, mesa 4: As mil e uma noites da espera

Milton Hatoum e Mamede Jarouche (mediação: Jorge Oliveira)

Dia 29, sábado

14h, Tarrafinha

Livros: Gonçalo Tavares

Narração Camila Genaro

15h, mesa 5: Relações com o mundo: ética, finanças e família

Cássia DAquino e Christian Dunker (mediação: Gisela Monteiro)

17h, mesa 6: Somos o que lemos, vemos e ouvimos

Sérgio Augusto e Paulo Pires (mediação: João Gabriel de Lima)

19h, mesa 7: O lugar de fala, o lugar da escrita

Eliane Brum e Djamila Ribeiro (mediação: Simone Batista)

Dia 30, domingo:

15h, Tarrafinha

Livros: Gonçalo Tavares

Narração: Camila Genaro

Livraria da Vila (Fradique Coutinho, SP)

15h, mesa 8: Tudo pode ser escrito, Suécia e Brasil

Katarina Bivald e Giovana Madalosso (mediação: Mathew Shirts)

17h, mesa 9: Mar de histórias, Portugal e Brasil

Ana Margarida e António Ladeira (mediação: Gustavo Klein)

19h, mesa 10: A minha vida dá um livro de crônicas

Juliana Araripe e Mentor Neto (mediação: Camila Raffanti)

Dia 1º, segunda-feira

16h, mesa 1, pós-tarrafa

Katarina Bivald (mediação: Mathew Shirts)

Livraria da Vila (Fradique Coutinho, SP)

17h, mesa 2, pós-tarrafa

Ana Margarida e António Ladeira (mediação: Bruno Assami)

Livraria da Vila (Fradique Coutinho, SP)