Tarde luxuosa com João Donato no Rock in Rio

O sábado, 16, foi aberto de maneira luxuosa, por uma suingada homenagem a João Donato no Palco Sunset. Lucy Alves, Emanuelle Araújo, Mariana Aydar e Tiê se dividiram entre as músicas mais conhecidas do compositor acriano, como A rã, Lugar Comum e Bananeira, e se inclinaram ao piano para reverenciá-lo o tempo todo.

O público, de cerca de 500 pessoas, era razoável levados em conta o horário - começou às 15h - e a faixa etária presente, que não é a que frequenta os shows que Donato faz com seu filho, o tecladista Donatinho. O fato de não estar tão quente e de ser fim de semana ajudou a aumentar a plateia, que ouviu respeitosamente um repertório que desconhecia.

Foi Donatinho, à keytar, que abriu a tarde, com a nova De toda maneira, do CD em dupla recém-lançado Sintetizamor. As quatro cantoras entraram e foi uma sequência de delícias do tabuleiro de Donato, Bananeira, Flor de Maracujá, Lugar Comum, Emoriô, A rã, Ê, Menina, Sambou, Sambou e Nasci para Bailar, embaladas por uma grande banda, com direito a contrabaixo, metais, bateria e percussão. Lucy tocou seu acordeom.

O show teve defesa da Amazônia e um "Fora Temer" de Mariana Aydar - a primeira artista a entoar o grito que está na boca de boa parte do público do Rock in Rio. A paz fechou a tarde, todos juntos, em clima amoroso.

