'Tanto absurdo acontecendo', diz Thais Fersoza sobre últimos meses

A atriz Thais Fersoza publicou nesta segunda-feira, 1, um balanço sobre os primeiros seis meses deste ano, marcados pela chegada da pandemia do novo coronavírus ao Brasil. Na publicação, feita em sua conta no Instagram, ela destacou seu desejo de que as pessoas tenham mais consciência nos próximos meses.

"Junho chegou mês seis! Metade do ano, desses seis, três dentro de casa. Quem poderia imaginar uma coisa dessas. E além de toda a luta contra o coronavírus, tanto absurdo acontecendo", observou a atriz na publicação.

Além do desabafo ela também comentou o que espera que se fortaleça nos próximos meses: "que esse mês junho a consciência, o bom senso, o amor por todas as vidas, prevaleçam! Que seja um mês de bênçãos e renovação! Vamos gente! Vamos ter respeito pelo próximo, pela vida!".

Thais passa o período de isolamento social junto com o marido, o cantor Michel Teló, e os dois filhos do casal: Teodoro, de dois anos, e Melinda, de 3. A atriz publica vários registros do dia a dia da família e mostra os desafios de cuidar de crianças pequenas durante a quarentena.