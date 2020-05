Taís Araújo fará live sobre aumento de violência doméstica na quarentena

A atriz Taís Araújo realizará nesta quinta-feira, 21, às 19h, uma live que discutirá o aumento de casos de violência doméstica em meio à quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus - Foto: Estadão Conteúdo

A atriz Taís Araújo realizará nesta quinta-feira, 21, às 19h, uma live que discutirá o aumento de casos de violência doméstica em meio à quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus. A ação é organizada pela ONU Mulheres, entidade da Organização das Nações Unidas voltada para a igualdade de gênero.

Durante a live, Taís, que é embaixadora da ONU Mulheres, entrevistará Clátia Vieira, do Comitê Mulheres Negras Rumo a um Planeta 50-50 em 2030 (vinculado à entidade) e do Fórum Nacional de Mulheres Negras. O objetivo da transmissão é não apenas alertar para o aumento nas denúncias de violência, mas também mostrar novas ferramentas para denunciar os casos.

A transmissão também discutirá o impacto da violência doméstica para as mulheres negras. Segundo levantamento feito pelo Atlas da Violência de 2019, 60% das mulheres assassinadas no país são negras.

Levantamentos feitos pela ONU Mulheres ao redor do mundo e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam um aumento na violência devido ao isolamento em casa. O confinamento dificulta a denúncia, além de aumentar o contato com os agressores.

Uma das ferramentas de denúncia apresentadas pela organização é o ISA.bot, robô que recebe as denúncias e pode ser instalado enviado uma mensagem para a página no Facebook do IsaBot (clique aqui para acessar). A live ocorrerá às 19h pela conta de Taís no Instagram. Confira também a primeira live da organização, comandada pela atriz e também embaixadora Juliana Paes.