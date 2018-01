Tadeu Schmidt dá camiseta com seu rosto estampado para Alcione

A coleção da Alcione de camisetas com o rosto de personalidades ficou famosa quando ela exibiu o seu exemplar do Axl Rose, vocalista da banda Guns N' Roses. Agora, Tadeu Schmidt lhe deu uma camiseta com o próprio rosto estampado para compor o armário da cantora.

"Olha aqui, Tadeu Schmidt, você me mandou esta camiseta justamente para eu me apaixonar, tá? Agora já me apaixonei...LASCOU!", escreveu Alcione juntamente com um vídeo que postou no seu Instagram nesta terça-feira, 16, para exibir o mimo.

"E vou te dizer uma coisa, você falou de Axl Rose? Que Axl Rose nada, aqui é o produto nacional mais lindo desse Brasil!", comentou, relembrando quando foi ao Rock in Rio vestindo a camiseta com o rosto do roqueiro estampado. Os dois são amigos e ela até foi convidada para assistir um show da banda.

"Eu achei muito fofo você me mandar essa camiseta. Você é encantador, Tadeu Schmidt, um beijo! Agora que tu é bonito, TU É BONITO!", finalizou.