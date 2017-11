'Tá seguindo o baile muito bem', diz convidada a Fátima Bernardes

No programa "Encontro" desta quarta-feira, 22, alguns convidados debatiam sobre como superar o divórcio ou um término de relacionamento. Uma das convidadas era Tabata, que criou, junto com a amiga Fabiana, um canal no YouTube para ajudar mulheres que se divorciaram.

Fátima pediu que Tabata desse dicas para as mulheres divorciadas "seguirem o baile", e foi aí que a convidada comentou sobre Tulio Gadêlha, novo namorado da apresentadora: "Você tá seguindo o baile muito bem, hein!", disse a youtuber.

A apresentadora então deu risada e respondeu: "Digamos que o intervalo do baile foi longo, mas estou querendo pegar todas as dicas". O assunto foi muito comentado no Twitter. "Eu vivi pra ver a Fátima Bernardes falando que seguiu o baile", postou, por exemplo, um usuário.N