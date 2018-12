'Swimming', de Mac Miller, é indicado a melhor álbum de rap no Grammy

Lançado em agosto pelo rapper Mac Miller, o álbum Swimming foi indicado a melhor álbum de rap no Grammy Awards, uma das maiores premiações da indústria musical. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 7, pela The Recording Academy, que organiza o evento.

O álbum disputa a categoria com outros destaques do rap mundial, sendo eles: Invasion of Privacy, de Cardi B; Victory Lap, de Nipsey Hussle; Daytona, de Pusha T; e Astroworld, de Travis Scott.

À época do lançamento, o álbum alcançou a terceira posição no ranking de mais tocadas da Billboard e retornou ao top 10 quando o rapper morreu de overdose acidental, em setembro.

Mac Miller não foi o único artista a receber uma indicação póstuma ao Grammy. O cantor Chris Cornell, morto em maio de 2017, concorre na categoria de melhor performance de rock com a música When Bad Does Good.