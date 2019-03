Sustos e amizade

O Cartoon Network estreia neste sábado, 30, às 20h, Victor e Valentino, sua nova série de aventuras sobrenaturais, que é uma criação de Diego Molano.

Produção conta como os dois meios-irmãos conseguem lidar com suas diferenças, aprendendo a apreciar as peculiaridades um do outro.

Em meio essa relação, os dois vivem aventuras ao explorarem Monte Macabro, que é uma cidade misteriosa, recheada de mitos e lendas do folclore meso-americano .

