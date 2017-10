Susana Vieira revela o que mantém sua libido no alto: 'Pão com linguiça'

O autor de novelas da TV Globo Aguinaldo Silva postou um vídeo em seu perfil do Facebook nesta quarta-feira, 4, em que a atriz Susana Vieira, conhecida por sua elevada autoestima, aparece revelando o que faz para manter a forma física e a libido.

"Amorzinho, eu estou com 75 anos. Sabe qual é o meu segredo?", pergunta Susana no vídeo. "Em vez de comer fruta, eu como pão com linguiça", disse.

Na filmagem, ela também aproveitou para dar uma cutucada nos vegetarianos. "É o seguinte, vocês 'vegebas', vegetarianos e o escambau, meu amor, é isto pão com linguiça que dá carne dura, beiços grossos e muita vontade de f****", contou.

Atualmente, a atriz está sendo cotada para a próxima novela das nove O Sétimo Guardião, escrita por Aguinaldo, que deve ser lançada em novembro.

Veja Também

Comentários