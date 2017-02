Susana Vieira e sua modéstia viram piada nas redes sociais

Ivete Sangalo foi o centro das atenções no desfile da Grande Rio no domingo, 26, primeira noite de apresentações do grupo especial do carnaval carioca. Mas Susana Vieira, integrante da agremiação, tentou trazer os holofotes para si ao dar uma entrevista nada modesta à Globo.

"Passam-se os anos e a gente continua. Ela com aquela voz fantástica, e eu com o meu talento absurdo e com fôlego de atravessar a avenida", disse a atriz ainda na concentração da Sapucaí.

A entrevista rendeu outras boas frases, sempre com Susana tentando se comparar a Ivete Sangalo. O público, atento às falas da atriz, não perdeu tempo e fez diversas piadas nas redes sociais.

