'Superman: O Filme' volta aos cinemas 40 anos depois do lançamento

Em 1978, o mundo via, pela primeira vez, uma aventura do Superman nos cinemas, com o filme dirigido por Richard Donner e com Christopher Reeve no papel principal. Agora, 40 anos depois, o longa-metragem retorna aos cinemas brasileiros, numa cópia remasterizada.

Ao todo, 53 salas de cinema da rede Cinemark vão exibir o filme nesta terça-feira, 4, às 20h. Os ingressos já estão à venda no site da rede. De acordo com a diretora de Marketing da Cinemark, Bettina Boklis, a versão que será exibida tem "imagem e som no mesmo padrão do cinema contemporâneo".

O filme traz Marlon Brando como o cientista Jor-El, que envia o seu filho à Terra pouco antes da destruição do planeta Krypton. Criado como Clark Kent, ele desenvolve super-poderes e começa, já adulto, a salvar milhões de pessoas. Gene Hackman, Glenn Ford, Trevor Howard, Margot Kidder e Terence Stamp são outros nomes do elenco.

Superman: O Filme chegou a ser indicado a três prêmios do Oscar, melhor edição, melhor música e melhor mixagem. Ganhou, porém, um prêmio especial, por seus efeitos visuais. No Bafta, o Oscar britânico, Christopher Reeve foi apontado como mais promissor novato a ser protagonista em filmes.

À época, o longa foi considerado o mais caro da história, com orçamento de 55 milhões de dólares. Em sua exibição original, faturou cerca de 300 milhões de dólares.

O sucesso garantiu uma sequência, que chegou, porém, cercada de polêmica. Richard Donner foi demitido e substituído por Richard Lester, que viria a dirigir também o terceiro filme da série. Inicialmente, a ideia era que os dois primeiros filmes fossem gravados simultaneamente, mas, com a demissão de Donner, o longa foi interrompido com cerca de 75% das filmagens concluídas. Lester chegou a refilmar cenas gravadas por Donner.

Criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, o personagem da DC Comics completou, em 2018, seus 80 anos de existência, desde que seu primeiro quadrinho foi publicado, em junho de 1938.