Sueli Carneiro é convidada do 'Sempre um Papo'

A filósofa Sueli Carneiro, uma das fundadoras do Geledés - Instituto da Mulher Negra, abre nesta quarta-feira, 13, às 19h30, no Sesc 24 de Maio (Rua 24 de maio, 109), a programação do Sempre um Papo deste ano.

Uma das principais ativistas do feminismo negro, ela fala, no encontro, sobre seu livro Escritos de Uma Obra (Letramento), que reúne artigos publicados nos últimos anos por ela.

A entrada é gratuita e as senhas começam a ser distribuídas uma hora antes do evento. Criado por Afonso Borges há 33 anos, em Minas Gerais, o Sempre um Papo terá 20 encontros em São Paulo este ano - e também em Santo André e em Araxá (MG).

