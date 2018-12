Subsecretaria do Governo do Estado recebe recursos para políticas públicas de Igualdade Racial

Durante o encontro, o secretário-executivo do MDH, Engels Muniz, assinou em parceria com o secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo - Alexander Onça

Depois de ser contemplada com recursos do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), a Subsecretaria de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial e Cidadania (SUBPIRC), do Governo do Estado, recebeu um dos prêmios do edital: a camionete Nissan Frontier, que será usada para transporte, trabalho e visita dos gestores às comunidades de Mato Grosso do Sul.

O recurso vem do Sinapir, ligado ao Governo Federal. Todo o material recebido será voltado ao fortalecimento institucional da Subsecretaria e auxiliará órgãos e conselhos voltados para a promoção da igualdade racial em nove municípios que aderirem ao Sistema Nacional.

Além do veículo, outros recursos ainda estão por vir: “Estamos em fase de conclusão para aquisição dos equipamentos de informática, áudio, vídeo, mobiliário, máquinas e etc. Mas receber a camionete já vai facilitar bastante a aproximação com os municípios”, relata o subsecretário da pasta, Leonardo Melo.

Nos dias 17 e 18 de abril deste ano, ele esteve em Brasília (DF) representando o Governo do Estado, onde participou do Seminário Nacional Sobre Políticas de Igualdade Racial e apresentou aos gestores e gestoras da área um resumo das ações realizadas em Mato Grosso do Sul.

Durante o encontro, o secretário-executivo do MDH, Engels Muniz, assinou em parceria com o secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo, o termo do Projeto BRA/15/010 – Fortalecimento e Expansão do Sinapir celebrado com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC).