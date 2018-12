Um estudo da empresa de estatísticas Ampere Analysis, repercutido pelo The Hollywood Reporter, mostra que, em 2019, plataformas de streaming deverão, pela primeira vez, faturar mais que o cinema tradicional.

Netflix e Amazon deverão ganhar US$ 46 bilhões contra menos de US$ 40 bilhões previstos para as salas tradicionais.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.