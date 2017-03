Sting volta a São Paulo com disco novo e roqueiro

Não fosse pouco mais de um mês de distância, os dois ex-The Police Andy Summers e Sting correriam o risco de se cruzar pelo País. O guitarrista inicia no fim de março sua turnê Call The Police, com cinco datas pelo Brasil, e um repertório inteiramente focado na obra da banda formada por ambos e Stewart Copeland. Ele ficará por aqui até, pelo menos, 15 de abril.

Sting, por sua vez, planeja um retorno a São Paulo. Ele tem marcada uma apresentação única no dia 6 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo - será a sexta dele na cidade desde o fim do Police.

Diferentemente do guitarrista, o baixista ancorará o show por aqui no álbum 57th & 9th, um retorno dele ao rock cheio de energia. Em uma apresentação na Alemanha, no último sábado, 25, sete músicas do repertório vinham desse trabalho. O Police estava bem representado também: 34% do total de canções da apresentação eram da ex-banda, incluindo Every Breath You Take, Message in a Bottle e Roxanne. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

