Sthefany Brito estreia em 'Jezabel', série da Record TV

Sthefany Brito tem lugar garantido na nova trama escrita por Cristianne Fridman, com direção geral de Alexandre Avancini. A série Jezabel vai ao ar pela Record TV. A obra deve estrear ainda em abril.

Afastada das telas desde O Rico e o Lázaro, em 2017, Sthefany Brito será filha do casal Emanuel e Yarin. A personagem Raquel deverá ser uma garota alegre, inteligente e serva de Deus. Ela se apaixonará por Micaías, numa espécie de amor à primeira vista, durante uma comitiva fenícia em Samaria. No perfil oficial no Instagram, Sthefany compartilhou momentos em que se dedica ao personagem.