Steven Tyler sofreu convulsão após show em São Paulo, diz jornal americano

Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, sofreu uma convulsão após o show em São Paulo no último domingo, 24, de acordo com o jornal americano "The Boston Globe". A banda cancelou os shows restantes da turnê pela América Latina (inclusive um em Curitiba, no dia 27) por conta dos problemas de saúde do cantor, ainda não especificados.

Uma nota emitida pela produtoras dos shows traz uma mensagem de Tyler: "Para todos na América do Sul (...) Brasil, Chile, Argentina e México. Desculpe-me e sinto que decepcionei vocês. Não poderei fazer os últimos quatro shows desta turnê. Por ordens médicas, eu voei de volta para os Estados Unidos na noite de domingo após o show em São Paulo. Por favor, não se preocupem... A minha vida não está ameaçada, mas preciso lidar com isso imediatamente, descansar um pouco, receber cuidados médicos imediatamente para sustentar e manter minhas futuras performances. (...) Eu prometo que voltarei (...). Como dizem: 'Nós humanos fazemos planos, e Deus ri'. Eu amo todos vocês e estarei de volta com vocês em breve".

As performances de Steven Tyler e do Aerosmith nos shows no Brasil, tanto no Rock in Rio quanto no São Paulo Trip, foram elogiadas.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo em setembro, o vocalista falou sobre a história de que a banda pararia de fazer turnês. "O fim nunca chegará ao Aerosmith. Assim que falamos da história da despedida, percebemos que estava errado. Enquanto aguentar cantar 'Dream On' e 'Dont Want to Miss a Thing', vou fazer isso", disse Tyler na ocasião.

