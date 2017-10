Steven Tyler nega que sofreu convulsão ou ataque cardíaco após show em SP

Steven Tyler negou em suas redes sociais neste sábado, 30 de setembro, que tenha sofrido uma convulsão ou ataque cardíaco após show no São Paulo Trip, no último dia 24. O cantor ainda deu uma nota "A" para a criatividade das especulações. Entretanto, o vocalista do Aerosmith confirmou que está recebendo cuidados para a saúde que só poderia ter de seu médico nos EUA.

"Parte meu coração ter que deixar essa turnê antes do previsto. A banda nunca tocou tão bem. É só olhar as 100 mil pessoas no Rock in Rio. Eu dou a todos vocês uma nota A pelas especulações criativas, mas eu certamente não tive um ataque cardíaco ou uma convulsão", escreveu Tyler.

Após a banda Aerosmith cancelar shows em Curitiba e na América Latina, o jornal The Boston Globe noticiou que o cantor tinha sofrido uma convulsão na sequência da apresentação em São Paulo.

Na mensagem publicada neste sábado, Steven também pediu desculpas aos fãs. "Desculpem-me por encerrar a turnê antes, mas eu tenho um procedimento que apenas meu médico nos EUA pode realizar".

