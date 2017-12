Steven Tyler inaugura centro de acolhida para jovens vítimas de abusos

O nome do abrigo é inspirado em uma composição do Aerosmith, chamada Janie's Got A Gun, que narra a vingança de uma mulher abusada sexualmente por seu pai. - Foto: Janie's House

Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, inaugurou na última quinta-feira, 7, em Atlanta, Estados Unidos, um abrigo para jovens que sofreram abusos. Foi o primeiro inaugurado desde que Tyler criou o Janie's Fund, que arrecada e destina dinheiro para jovens vítimas de abusos.

O centro, chamado Janie's House, será destinado a jovens que sofreram violência psicológica ou sexual. O nome do abrigo é inspirado em uma composição do Aerosmith, chamada Janie's Got A Gun, que narra a vingança de uma mulher abusada sexualmente por seu pai.

"Janie está em casa! Nunca escrevi uma música tão bonita quando o Janie's House? Levamos dois anos para fazer isso! Passar o dia com essas meninas? Tenho muito orgulho delas. Estou aliviado agora que elas têm um ambiente seguro para ser quem são. Para crescer e tornarem-se jovens mulheres que farão coisas maravilhosas no mundo", escreveu Tyler em seu Instagram, em publicação que também pede doações para o centro.