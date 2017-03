Stênio Garcia quebra duas costelas e é internado no Rio

Stênio Garcia, de 84 anos, está na clínica São Vincente no Rio de Janeiro depois de fraturar duas costelas. A internação foi confirmada pela instituição. Marline Saade, mulher do ator, postou uma foto com ele em seu Instagram e explicou o acidente.

Durante a madrugada de segunda-feira, 27, Stênio acordou de madrugada e foi ao banheiro. No entanto, ele estava "meio tonto", caiu e fraturou a décima e a décima primeira costela.

"Com isso, machucou o pulmão e por isso ficará internado uns dois dias", declarou Marlene. Ela e o marido ficaram internados juntos na clínica. Marlene passará por um procedimento de retirada do útero na próxima quarta-feira, 29.

A mulher do ator afirmou que eles tentaram ficar em quartos um ao lado do outro. "Mas isso depende de ter dois quartos vagos, né?", ponderou. Marlene ainda pediu energias positivas e orações para os dois.

