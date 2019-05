'Star Wars Day': fãs de 'Guerra nas Estrelas' celebram a data

O dia 4 de maio é considerado pelos fãs dos filmes Guerra nas Estrelas como o Star Wars Day. A origem da data se encontra na língua inglesa, em que a célebre expressão "May the force be with you" ("Que a força esteja com você") se assemelha, com uma pequena mudança, a "May the fourth be with you" ("Que o 4 de maio esteja com você").

Diversos fãs de Star Wars estão usando suas redes sociais para publicar homenagens à data. Muitos, inclusive, fizeram postagens saudosas a Peter Mayhew, conhecido por dar vida ao personagem Chewbacca, que morreu na última terça-feira, dia 30 de abril, aos 74 anos.