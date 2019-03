Stana Katic com Absentia

Conhecida por aqui pela série Castle, Stana Katic está de volta nesta segunda, 1.º, com Absentia, que vai ao ar às 22h55, no AXN. A atriz vive uma ex-agente do FBI, Emily Byrne, que tem de enfrentar e tentar superar os anos de tortura física e mental a que foi submetida. Nesta nova temporada, Emily quer se reaproximar do filho e, ao mesmo tempo, tentar decifrar sua misteriosa história.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.