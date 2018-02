Stan Lee é internado em hospital de Los Angeles

Agora ele estaria numa condição estável - Foto: Jornal do Brasil

O escritor e editor Stan Lee, de 95 anos, foi levado ao hospital nesta quinta-feira, dia 1º, depois de se sentir mal em casa, em Los Angeles (EUA). De acordo com o site TMZ, ele vai ficar no hospital Cedars-Sinai por alguns dias. "Ele está bom e se sentindo bem", disse um porta-voz de Lee. Fontes do site disseram que o criador da Marvel foi levado após sentir dificuldades de respiração e batimentos cardíacos irregulares. Agora ele estaria numa condição estável. No ano passado, Lee cancelou duas participações em grandes convenções por conta de problemas de saúde, mas nunca falou abertamente sobre eles.