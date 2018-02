Spice Girls aparecem juntas em foto e boatos sobre possível retorno aumentam

O tabloide britânico The Sun noticiou nesta quinta, 1º, que as cinco integrantes receberão 10 milhões de libras (R$ 45,3 milhões), cada uma, por novos projetos - Foto: E+ Estadão

As integrantes da girl-band Spice Girls apareceram juntas em uma foto no Instagram nesta sexta-feira, 2, seis anos após se apresentarem pela última vez, em 2012, na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres. A imagem alimentou os boatos de um possível retorno da banda que explodiu nas paradas de sucesso nos anos 1990.

O tabloide britânico The Sun noticiou nesta quinta, 1º, que as cinco integrantes receberão 10 milhões de libras (R$ 45,3 milhões), cada uma, por novos projetos. "Amo minhas meninas. Muitos beijos. Emocionante", escreveu Victoria Beckham na legenda da imagem em que aparece ao lado de Mel C., Mel B., Geri Horner e Emma Bunton.