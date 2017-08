SPFW: Modelo de 67 anos desfila para a UMA pela segunda vez

A ex-modelo Suzana Kertzer, de 67 anos, chamou a atenção mais uma vez no desfile da UMA, que aconteceu na Japan House, durante o SPFW, nesta segunda, 28. É a segunda vez que Suzana, que é prima da estilista Raquel Davidowicz, desfila para a marca.

A primeira vez aconteceu na Pinacoteca de São Paulo, em março deste ano. A ideia de Raquel Davidowicz ao convidar sua prima, que na juventude foi capa da revista Cláudia e trabalhou com Costanza Pascolato e Tripolli, para apresentar a coleção da grife foi defender a bandeira da diversidade.

"Hoje a roupa não tem idade, então não tem por quê só mostrar em modelos tão jovens", declarou a designer, acrescentando que tem muitas clientes 'bacanérrimas' com mais de 70 anos, que consomem moda e usam suas roupas. "Elas são as mais ousadas, que se vestem com muita personalidade."

"Esse foi o maior presente que a Raquel me deu", disse Suzana antes da apresentação. "Eu me sinto emocionada. É como se tivesse sido convidada para participar de novo desse mundo da moda, que é um universo divertido que eu sempre gostei."

