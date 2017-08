SP-Arte/Foto abre nesta quinta sua 11ª edição

A 11ª edição da SP-Arte/Foto começa na quinta, 24, no Shopping JK Iguatemi, e reúne tantos jovens fotógrafos - a nata da nouvelle vague brasileira - como veteranos estrangeiros, entre eles o norte-americano Steve McCurry, cuja onipresença internacional justifica a alta cotação de suas fotos (mais de R$ 60 mil por uma pequena, com tiragem de 90 exemplares).

A feira, porém, é acessível não só aos colecionadores com alto poder aquisitivo. É possível, por exemplo, comprar exemplares de edições ilimitadas de Thomas Farkas (1924-2011), um dos pioneiros da moderna fotografia brasileira, por R$ 2 mil. De modo geral, o preço médio das fotos à venda é de R$ 18 mil, embora o visitante vá encontrar fotos de tiragem limitada por R$ 5 mil, caso dos fotógrafos mais jovens.

Pela feira, que reúne 32 galerias, devem passar 18 mil pessoas até domingo. Para elas, foram criados seis circuitos gratuitos de visitas diárias que deverão funcionar como uma iniciação pedagógica no mundo da fotografia - o visitante tanto pode escolher a fotografia moderna como a contemporânea, passando pelo fotojornalismo e a foto arquitetônica. E ainda ouvir alguns dos maiores especialistas estrangeiros no Lounge One do JK Iguatemi, falando sobre temas como a perspectiva antropológica da fotografia - em pauta hoje, pelo colecionador Arthur Walther, fundador de um museu na Alemanha - ou o papel do curador em instituições internacionais como a Tate de Londres (na sexta, 25, com o inglês Simon Baker).

Desde a primeira edição, a idealizadora e diretora da SP-Arte/Foto, Fernanda Feitosa, convida diretores e curadores estrangeiros. Há dois anos, a curadora de fotografia do Museu de Arte Moderna de Nova York, Sarah Meister, veio fazer uma palestra e acabou comprando um lote de fotografias de pioneiros modernistas brasileiros. Agora chegou a vez de Arthur Walther, investidor de Wall Street, que criou um museu em Ulm, na Alemanha, voltado para a fotografia antropológica. "O acervo tem do alemão August Sander ao nigeriano Okhai Ojeikere, mas não brasileiros", conta Fernanda.

