'Sou a favor da liberação e legalização da maconha', diz Caetano Veloso

Paula Lavigne, produtora e empresária, postou em seu Instagram nesta quarta-feira, 8, um vídeo em que o ex-marido Caetano Veloso se diz a favor da liberação e legalização das drogas.

No vídeo, ele responde à pergunta se fuma maconha. "Não, Deus me livre, tenho horror à maconha. A sensação que me provoca é péssima. Experimentei nos anos 60 e, odiei, detestei... Mas eu sou a favor da liberação e legalização da maconha, aliás, de todas as drogas", diz Caetano, que está em Montevidéu, em turnê com a cantora Teresa Cristina.

Mais cedo, Paula publicou um vídeo em que defende o uso de maconha, da mesma forma como ocorre no Uruguai. "Estamos aqui na rua em Montevidéu com um baseado na mão, super legalizado, sem problema nenhum, coisa que a gente tem que fazer no Brasil", comentou, ao lado de seu amigo, Tino Moretti.

Em seguida, Paula continuou: "A gente tem que descriminalizar a maconha no Brasil para abrir vagas nos presídios para os políticos. Se não a gente não vai ter vaga. Lugar de maconheiro não é na prisão...". "É na rua", completou o amigo".

Veja Também

Comentários