Sophie Turner fala em pausa na carreira e vontade de ser policial

Sophie Turner, atriz de Game of Thrones, disse que quer fazer "um monte de coisas" após o término da série da HBO. Uma delas é dar uma pausa na carreira de atriz para focar na saúde mental - outra é ser policial.

"Eu quero fazer um monte de coisas, e não apenas no mundo do cinema. No momento, eu tenho uma vontade real de ir a uma academia de polícia e me tornar uma policial", disse a atriz em entrevista ao podcast Phil in the Blanks.

"Eu sou fascinada pelo mundo do crime e por que as pessoas fazem as coisas e pelo processo interrogatório e como você pode manipular suas palavras para conseguir a confissão de alguém. Isso é algo que me interessa muito", acrescentou.

A atriz de 23 anos revelou também que teve de se afastar da indústria do entretenimento para "se concentrar na saúde mental" dela. "Eu realmente estou na minha pausa. Eu fiz uma pausa do trabalho para me concentrar na minha saúde mental, porque achei que era importante", disse.

Mas Sophie disse que logo embarcará em uma turnê de imprensa para a temporada final de Game of Thrones e em outra do filme X-Men: Fênix Negra, que será lançado em junho. Na trama, a atriz dá vida à personagem Jean Grey.