'Sonic - O Filme': diretor afirma que vai mudar visual do ouriço

Após a divulgação do primeiro trailer de Sonic - O Filme, live-action baseado nos jogos do personagem Sonic, da Sega, muitas críticas surgiram em relação ao visual do ouriço. Por isso, o diretor Jeff Fowler disse que vai mudar as características físicas do personagem.

"Obrigado pelo apoio. E pelas críticas. A mensagem está em alto e bom tom... Vocês não estão felizes com o design (do Sonic) e querem mudanças. Isso vai acontecer. Todo mundo na Paramount e na Sega está completamente comprometido em fazer desse personagem o melhor que ele pode ser", escreveu o diretor no Twitter. Detalhes sobre quais mudanças serão feitas não foram, porém, revelados.

A história do longa tem início com o encontro entre Sonic (dublado por Ben Schwartz) e Tom Wachowski (James Marsden), dupla que promete render algumas risadas em seus encontros em cena - inclusive uma que resulta em um tranquilizante arremessado em Sonic, que finge miar como um gato.