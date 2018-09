Som regional de Carlos Colman e rock da Banda Mestre agitam a sexta no Som do Coreto

O fim de semana chegou e esta sexta-feira, dia 21 de setembro, promete ser de muita música e diversão em Campo Grande por meio do projeto Som do Coreto. Nesta edição do evento a animação fica por conta do cantor Carlos Colman e da Banda Mestre.

As apresentações terão início às 19h30, na Praça Cuiabá, localizada na região conhecida como Cabeça de Boi. A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) organizou um cronograma e pretende realizar os shows gratuitos toda terceira sexta-feira do mês.

Banda Mestre

Formada em 2010, a Banda Mestre tem um repertório composto por grandes sucessos das bandas de rock nacional dos anos 80 e 90. Canções internacionais também fazem parte da apresentação do grupo.

Carlos Colman

O cantor campo-grandense tem história e música inspiradas em Mato Grosso do Sul. Carlos Colman explora canções nos estilos raiz, entre elas a polca, o chamamé, a toada e o arrasta-pé. Porém, o som leve da Música Popular Brasileira não fica de fora do repertório do cantor que já participou de projetos musicais incríveis, como o Prata da Casa, Festival do Chamamé e Festival do Mercosul.