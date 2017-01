Som da Concha traz rock de “Tonho sem Medo” e blues de “Zé Pretim” no domingo

O primeiro Som da Concha do ano de 2017 vai ser próximo domingo, dia 15 de janeiro, às 18 horas, e vai trazer para o público a banda Tonho sem Medo e o bluesman de Mato Grosso do Sul, Zé Pretim. Tonho sem Medo, de Bandeirantes, vai agitar a plateia com seu rock influenciado pelos anos 50, 60 e 70. Zé Pretim vai tocar uma mistura do Blues com as músicas caipiras que o músico aprendeu desde criança na roça.

Os shows começam às 18 horas e a entrada, como sempre, é franca. O público poderá conferir também o Território Criativo, onde funcionará a Feira Bocaiúva, uma reunião de artistas que vendem seus produtos, além de praça da alimentação. A Concha Acústica Helena Meirelles fica no Parque das Nações Indígenas, na Rua Antonio Maria Coelho, 6000, em Campo Grande. Mais informações pelo telefone (67) 3314-2030.

