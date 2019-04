Solange Knowles cancela show no festival Coachella em 2019

Solange Knowles, irmã da cantora Beyoncé, cancelou sua participação no festival de música Coachella no último domingo, 7, a cerca de uma semana de seu show, por causa de "grandes atrasos na produção".

Segundo a conta oficial do evento no Twitter, a cantora enviou "suas mais sinceras desculpas e está ansiosa para se apresentar no Coachella no futuro".

O evento será realizado de 12 a 14 de abril e, na semana seguinte, do dia 19 a 21, na Califórnia, nos Estados Unidos. Artistas como Ariana Grande, Childish Gambino (Donald Glover), Wiz Khalifa e J Balvin estarão presentes.

