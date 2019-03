'Sociedade doente', diz Thiago Lacerda após ataque a escola em Suzano

Diversos artistas têm usado suas redes sociais para lamentar o tiroteio que deixou ao menos 10 mortos e 15 feridos em uma escola em Suzano na manhã desta quarta-feira, 13.

O ator Thiago Lacerda publicou uma imagem que mostra uma representação da bandeira brasileira rodeada por sangue e uma arma, com a palavra "socorro!" no lugar de "Ordem e progresso".

"Doente, muito doente! O caminho pra segurança e pro fim do medo está na educação e no desarmar! Sou contra o aumento de armas de fogo no dia a dia da população civil, essa não me parece uma boa ideia!", escreveu Lacerda.

Outros artistas também lamentaram o ocorrido. Confira abaixo:

