Sobrancelhas curvilíneas são a nova onda no Instagram

À primeira vista, as sobrancelhas curvilíneas podem parecer apenas uma ilusão criada através do Photoshop. Porém, na realidade, este é o novo truque que se tornou onda no Instagram das influenciadoras de beleza da rede social.

A tendência foi usada apenas em maquiagens artísticas, não em ocasiões sociais, e, pelo visto, existe mais de uma técnica para atingir este resultado. Pode ser alterando o formato dos fios com algum tipo de cola para mantê-los no lugar ou utilizando um lápis de sobrancelhas para criar o desenho.

