'Só volto pai', diz Thammy Miranda ao embarcar para os EUA

O sonho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira está prestes a se realizar. Nessa segunda-feira, 15, o filho de Gretchen embarcou com destino aos Estados Unidos para dar início à inseminação artificial, que já tem doador definido.

"A única coisa que eu sei é que embarco filho e só volto pai", escreveu Thammy, que estava a caminho de Miami, na Flórida. Nos comentários, ele recebeu o apoio da mãe: "Vai com Deus, meu filho", escreveu a cantora Gretchen.

Em dezembro de 2018, Thammy e Andressa haviam revelado a vontade de ampliar a família. O casal optou por realizar o procedimento nos Estados Unidos após a compra do material em um banco de sêmen. A expectativa é a de que a fertilização aconteça na tentativa inicial. O bebê deve nascer no fim do ano, em solo americano.

