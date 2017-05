Só italianos poderão se mudar para vila que oferece 2 mil euros a novos moradores

Diante da repercussão mundial ao oferecer 2 mil euros para quem quisesse se mudar para o pequeno vilarejo de Bormida, na região de Ligúria, na Itália, o prefeito Daniele Galliano publicou um post no Facebook nesta quarta-feira, 10, no qual esclarece que apenas italianos poderão se candidatar à mudança com os benefícios. No texto, ele tenta dar um fim à discussão.

"Este será o meu último post e espero conseguir esclarecer as coisas. A minha ideia foi proposta para a região de Ligúria, com a qual estou em contato, e estendida apenas a nível nacional", escreveu o prefeito.

Em seguida, Daniele cita que sua publicação ganhou dimensão mundial, mas que as informações foram passadas de maneira errada. "A Itália é um país maravilhoso. Mas, como outros, está em crise econômica", diz o prefeito. "Não é possível encontrar uma ajuda para todos", escreveu, agradecendo o interesse pela cidade.

