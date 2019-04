'Só eu sei o quanto é difícil manter o abdome em dia', brinca Ary Fontoura, 86

Ary Fontoura é um dos atores mais consagrados e conhecidos do Brasil. O artista já participou de inúmeros filmes, séries e novelas na televisão. A mais recente, Orgulho e Paixão, terminou em setembro do ano passado. Ary Fontoura deu vida ao personagem Barão Afrânio Cavalcanti.

Quem pensa que ele fará uma pausa agora está enganado. O ator já foi escalado para a próxima novela do horário nobre da TV Globo, Dias Felizes. Entre uma correria de gravação e outra, aos 86 anos de idade, Ary Fontoura jamais deixa de lado a rotina de exercícios físicos.

Nesta quinta-feira, 4, o ator publicou uma imagem no Instagram em que aparece com pesos em uma academia. "Rindo, mas só eu sei o quanto é difícil manter o abdome em dia!", brincou na legenda da foto. "Para mim, você é um exemplo de vitalidade", escreveu uma seguidora e fã do ator, em resposta à publicação.