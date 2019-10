Skank divide palco com Seven Four em novembro na Capital

Está chegando o grande dia de rever uma das bandas mais conhecidas e importantes do cenário nacional, Skank - Foto: Divulgação/Assessoria

Está chegando o grande dia de rever uma das bandas mais conhecidas e importantes do cenário nacional, Skank. Eles retornam a Campo Grande no dia 10 de novembro com a turnê “Os Três Primeiros”, no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês. A abertura do show será com a banda Seven Four, a partir das 19h30.

Com dois anos de estrada, a banda Seven Four é formada por Dany Cristinne (Voz e Violão), Marcelo Santana (Guitarra), Renato Monteiro (Baixo) e Velbion Leonardo (Bateria). Em seu repertório a banda traz in?uências do Hard Rock e do POP. São mais de 20 composições que mesclam músicas autorais e covers consagrados de bandas internacionais e nacionais, em versões exclusivas, característicos da banda.

Para o show de abertura, eles estão preparando um repertório especial com o melhor do que já foi feito ao longo destes dois anos, tanto nos covers como nas músicas autorais. De acordo com Marcelo Santana, eles estão bem felizes com a oportunidade. “Todos da banda crescemos ouvindo Skank. É indescritível essa oportunidade de estar abrindo o show dos caras. Depois deste show com certeza os horizontes musicais irão se expandir”, explica o guitarrista.



Skank



Lançado em 2018 o projeto "Os Três Primeiros – Ao Vivo" foi um show gravado no Rio de Janeiro em novembro de 2017, lançado em DVD e CD. A ideia do projeto surgiu para comemorar os 20 anos do Samba Poconé (1996), e para contemplar os fãs que sempre pedem nos shows os sucessos dos dois primeiros discos (Skank/1993 e Calango/1994). Os fãs vão poder relembrar canções como Jackie Tequila, Partida de Futebol, Garota Nacional, Pacato Cidadão, entre outras.

Neste ano, mais que entretenimento, o evento cumpre com seu papel social. Quem doar um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo terá desconto de 50%. Os valores dos ingressos do primeiro lote são: Área Vip - R$ 302 inteira / R$ 152 meia entrada / R$ 152 ingresso social + 1 brinquedo ou 1kg de alimento; e na Pista - R$ 162 inteira / R$ 82 meia entrada / R$ 82 ingresso social + 1 brinquedo ou 1kg de alimento.

Outra opção que vem sendo bastante procurada são os Bistrôs com quatro lugares. O valor é de R$ 1.008 apenas na inteira, meia entrada e social já estão esgotados. Os ingressos do Bistrô e Área Vip são open bar e incluem água, refrigerante e cerveja puro malte. “Resolvemos dar um ‘up grade’ aos fãs que compraram bistrôs e área VIP. Agora, abrimos open bar para esses clientes", informa Marcus Barão, produtor do evento. Os portões serão abertos às 19 horas, com previsão de entrada do Skank às 20h30.

Os ingressos estão sendo vendidos na Chilli Beans Shopping Bosque dos Ipês; na Augusta Life Store, que fica na Rua 15 novembro, 214; e online, pelo endereço: abre.ai/skank3. Para maior comodidade, tem ainda o Disk-Entrega: 67 98207- 9191. A realização é da Abappai Produções que neste ano também completa 25 anos. Mais informações pelo telefone (67) 99921-0099.