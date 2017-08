Simpósio 'Fruto' debaterá alimentação mundial

Foi lançado nesta semana o projeto Fruto que pretende discutir as possibilidades de alimentar o mundo. A iniciativa, feita em parceria entre o Instituto ATÁ de Alex Atala e o produtor cultural Felipe Ribenboim, tem como objetivo promover um maior entendimento sobre comida e discutir a alimentação no futuro. O evento acontecerá em São Paulo, nos dias 26 e 27 de janeiro de 2018, mas a ideia é que se torne uma iniciativa anual.

Durante os dois dias, 30 palestrantes de diversas áreas - gastronomia, ciência, ecologia - passarão pelo Unibes Cultural, com capacidade para 300 pessoas. A programação será transmitida pelo site oficial da iniciativa. Entre os participantes confirmados estão Jon Rose, do projeto Waves for Water, Mark Emmil Hermansen, do Nordic Food Lab, e o ecologista e ecoativista brasileiro Jerônimo Villas-Boas.

A iniciativa segue uma tendência que cresce entre renomados chefs internacionais, buscando pensar na comida para além do prato. René Redzepi, do Noma, criou em 2015 o Vild Mad, que busca ensinar a população nórdica a entender a natureza que os rodeia e se alimentar diretamente dela. Outro que busca trabalhar o tema é o espanhol Andoni Luis Aduriz, que promove desde 2007 o Diálogos de Cocina.

Veja Também

Comentários