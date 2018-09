Simony visita Deise, do Fat Family, em hospital

Dias após a publicação do comunicado sobre a primeira sessão de quimioterapia de Deise, do grupo musical Fat Family, a colega de profissão Simony foi visitá-la no hospital. Deise está passando por um tratamento após ser diagnosticada com câncer.

No Instagram, Simony escreveu: "Eu acredito na cura, eu acredito em amizade verdadeira porque você é como irmã pra mim. Hoje eu tive a certeza de que Deus já decretou sua vitória. Vamos juntas nessa luta sempre. Eu te amo e sei que em breve estaremos aqui em casa eu, você, Talita, Simone, Celinho e toda a família Fat Family juntos cantando e agradecendo a Deus. Estou aqui por você sempre em qualquer momento, qualquer hora. Te amo".

O depoimento foi acompanhado de registros do encontro entre as duas cantoras no Instituto do Câncer de São Paulo, onde Deise está internada.