Simony revela que já teve síndrome do pânico

Alcançar o sucesso na infância é um privilégio para poucos. Porém, o sonho realizado traz uma série de sacrifícios e é preciso saber lidar com a pressão. A cantora Simony, ícone da criançada nos anos 1980 com o grupo Balão Mágico, admitiu que passou por duros episódios de tristeza e pavor.

A revelação sobre a saúde mental dela foi feita durante o programa Luciana By Night desta terça-feira, 16, na Rede TV!. Aos 20 anos de idade, Simony foi diagnosticada com síndrome do pânico. "Era algo meio que desconhecido na época. As pessoas achavam que era frescura", desabafou.

Simony também contou que a doença chegou a atrapalhar a continuação da carreira. "Aquilo foi piorando e chegou uma hora em que eu cancelei todos os shows, dormia de mão dada com a minha mãe. Até larguei carro dentro de túnel várias vezes. Quando dá a crise é terrível", afirmou.

A cantora celebrou o aniversário de 35 anos de sucesso do Balão Mágico. No perfil oficial no Instagram, Simony agradeceu o carinho dos fãs. "É muito amor envolvido. Obrigada por tantas mensagens, tanto amor e luz que recebo de vocês. Eu sou verdade, eu sou cantar, eu sou amor. Eu sou grata por tudo e por vocês. Adorei o programa, Luciana Gimenez", escreveu na legenda da foto.