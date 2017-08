Simone rebate crítica de seguidora após postar foto com carrões nos EUA

De férias em Orlando, nos Estados Unidos, a cantora Simone, que faz dupla com Simaria, publicou uma foto de divulgação com carros de luxo no Instagram e foi criticada por uma seguidora. A internauta teria dito que ela estava 'ostentando' e deveria ajudar uma instituição de caridade.

Simone esclareceu que os carros são emprestados e que se trata de uma troca de mídia. A legenda da foto faz referência a uma empresa de compra e venda de carros na Flórida. "E você, será que faz algo para ajudar alguém?", questionou a cantora na resposta. Nos comentários, a maioria dos seguidores se mostrou favorável à cantora, dizendo que ela 'lacrou' e desejando-lhe sucesso.

