Símbolo do Rock in Rio, Iron Maiden promete maior show da história do grupo

Com uma legião de fãs no Brasil, o Iron Maiden é um dos símbolos do Rock in Rio. Das três vezes que se apresentou no evento, duas aconteceram nas históricas edições de 1985 e 2001, esta última originou o disco duplo ao vivo e o DVD Rock in Rio, dirigido pelo baixista Steve Harris.

Desta vez, a banda retorna ao país com a turnê Legacy of the Beast, inspirada em um jogo para dispositivos móveis de mesmo nome lançado em 2016.

De acordo com o vocalista Bruce Dickinson, o público do festival pode esperar o "maior show" da história do grupo - o que de fato deve acontecer, já que segundo uma enquete feita pelo jornal O Estado de S. Paulo com os leitores, o show dos ingleses é o mais aguardado pelos fãs nesta edição do festival.

A trajetória do Iron Maiden se confunde com a história do heavy metal. Surgido no final dos anos 70, o grupo ainda flertava com a cena punk que reinava na Inglaterra na época que ainda tinha Paul Di'Anno nos vocais.

Foi justamente com entrada de Dickinson, em The Number of the Beast, de 1982, que a banda fincou os pés no metal e ganhou maior reconhecimento com música do porte de Run to the Hills e a própria faixa-título.

O álbum marcou o início de uma era próspera, e foi sucedido por outros trabalhos clássicos: Piece of Mind, Powerslave e Somewhere in Time.

Já nos anos 90, Fear of the Dark, de 1992, marcou o fim da relação com o Bruce, que deixou o grupo para seguir carreira solo.

Contudo, o vocalista retornou ao conjunto sete anos mais tarde, para o lançamento de Brave New World, que culminou com a apresentação da banda no Rock in Rio III. Desde então, a banda já lançou outros quatro álbuns e empilhou passagens pelo Brasil.

A banda vai se apresentar no Palco Mundo do festival nesta sexta-feira, 4, a partir de 21h30. No mesmo dia, farão shows também Scorpions, Helloween e Sepultura no mesmo palco.

Provável setlist:

Aces High

Where Eagles Dare

2 Minutes to Midnight

The Clansman

The Trooper

Revelations

For the Greater Good of God

The Wicker Man

Sign of the Cross

Flight of Icarus

Fear of the Dark

The Number of the Beast

Iron Maiden

The Evil That Men Do

Hallowed Be Thy Name

Run to the Hills