Embora a situação da Simba ainda não seja das mais confortáveis - uma vez que as negociações com as operadoras de TV paga ainda engatinham -, um dos planos da joint venture formada por Record TV, SBT e RedeTV! é criar uma plataforma de streaming para concorrer com a Netflix.

É chamada internamente de "Netflix brasileira".

Além de fornecer conteúdos já produzidos pelas três emissoras, agrupará séries e filmes de terceiros e prevê a produção de formatos exclusivos.

