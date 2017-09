Simba assina acordo com a NET e clientes voltam a ter SBT, Record TV e RedeTV!

A Simba assinou nesta sexta-feira, dia 8, um acordo com a NET que permitirá que os clientes da empresa e da Claro TV voltem a ter acesso a SBT, Record TV e RedeTV!. No entanto, ainda não foi definida uma data para a reativação dos canais no serviço pago.

Em 30 de agosto passado, a Simba havia fechado um contrato semelhante com a Sky e a operadora demorou cerca de uma semana para liberar novamente os canais. O prazo de reativação da NET deve ser parecido. O valor que a NET repassará à Simba por assinante também será próximo de R$ 0,90 e R$ 1. No momento, apenas a Oi não oferece a programação da joint venture aos assinantes.

Veja Também

Comentários